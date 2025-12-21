モデルで女優の森日菜美さんが２０２６年カレンダ発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【 森日菜美 】 「2026年カレンダーは、国宝級のかわいさです」撮影１か月前からジム通い「結構ボディーが引き締まったなって」森さんは“今回は一段と親近感あるカレンダーを目指していまして、今回も本当にすごい満足いく1冊になりましたし皆さんの心に寄り添う1冊になったんじゃないかなって思います”と自信にあふれた笑顔で