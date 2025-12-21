俳優の寺田心（17）が、21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。筋トレにはまっていることを明かした。天才子役として注目された寺田の成長を深堀する後編。明石家さんま（70）、マツコ・デラックスとトークを展開した。現在高校2年生の寺田。中学時代に同じ相手に2度フラれたが、立ち直ったのきっかけは筋トレだったという。もともと中学ではバスケットボール部に所属。「バスケを毎日頑張っていたんですけ