【ワシントン＝中根圭一】米宇宙企業ブルーオリジンは２０日、脊髄損傷を負って車いすを利用している女性ら６人を乗せた宇宙船「ニューシェパード」をテキサス州の施設から打ち上げた。６人は宇宙飛行に成功し、打ち上げから約１０分後に地球へ帰還した。車いす利用者の宇宙飛行は世界初という。女性は欧州宇宙機関（ＥＳＡ）技術者のミカエラ・ベントハウスさん。２０１８年にマウンテンバイクの事故で自力歩行が困難になった