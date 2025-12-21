センスのよさが伝わりそうな小さめバッグを、コーデの仕上げに効かせるなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今回紹介するのは、アクセ感覚で投入すれば一気にセンスを高めてくれそうなミニバケットバッグです。冬コーデにマンネリを感じた時やちょっとしたお呼ばれに、ぜひ取り入れてみて。 端正な表情とさりげないデザインがマッチ 【ZARA】「メタリックリング付きミニバケットバッグ」\4,190（税込・セ