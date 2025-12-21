最終未来少女が、新曲「Love Love Re:boot」（読み：らびゅ らびゅ りぶーと）を、2026年1月14日に配信リリースすることが決定した。「Love Love Re:boot」は、TikTok累計6億再生超などSNSで大きな盛り上がりを見せた「AI SEE CHAT」に続き、AIの女の子をテーマにつくられた“AIドルソング”で、Ten / Yuika / Luunaによる現3人体制初の新曲となる。作編曲・浅野尚志、作詞・nobara kaedeと強力なクリエイター陣によって制作された