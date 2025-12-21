NHK大河「べらぼう」に出演していたモデルで女優の冨永愛(43）が20日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を発表した。 【写真】お相手はワイルドでイケメン 「いつも温かい応援をありがとうございます。」と書き出し、「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。」と投稿。「⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支え