女子ゴルフの渋野日向子（27＝サントリー）が主催する「渋野日向子杯第4回岡山県小学生ソフトボール大会」の決勝大会が21日、岡山県・倉敷スポーツ公園で行われた。恒例となった渋野が投手を務める始球式。21年東京五輪のソフトボールで金メダルを獲得した原田のどかさん（34）と真剣勝負は過去3年全勝だった。この日はカウント2―2で迎えた5球目を柵越え左中間に運ばれた。マウンド上の渋野は打たれた瞬間は頭を抱えたもの