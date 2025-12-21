11月に一般男性との結婚を発表したPerfumeあ〜ちゃん（36）が、21日放送のTOKYO FM「きゃりーぱみゅぱみゅChapter＃0」（日曜午後12時30分）に出演。今月31日をもって「コールドスリープ」としてグループ活動を休止するにあたり、挑戦してみたいことを明かした。パーソナリティーのきゃりーぱみゅぱみゅ（36）が「あ〜ちゃん、コールドスリープをすると言った時にMCでも『ちょっとイメチェンしたりとか、バージョンアップして帰