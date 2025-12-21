火事があったのは新潟市中央区日の出2丁目のアパートです。警察や消防によりますと、21日午後5時すぎ、近隣の住民から「1階の窓から火が出ている」と119番通報がありました。火はアパートの一室から出ていて、消防車両11台が出動し、午後6時40分ごろに鎮火しました。この火事で当時部屋にいた70代女性が救急搬送されていて重症だということです。警察などは火事の詳しい原因を調べています。