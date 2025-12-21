サンタクロース姿で会場を沸かせたのはアルビレックス新潟の千葉和彦選手です。今シーズンで契約満了となり、サポーターへ直接感謝を伝えようと自らイベントを企画しました。イベントでは秘蔵写真とともに通算12シーズン在籍した新潟での思い出を振り返りました。＜アルビレックス新潟 千葉和彦選＞「（新潟に）21年に再び帰ってきて、みなさんからの愛というものを認識するこの5年間でした」千葉選