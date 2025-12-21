味の素は12月10日、2026年2月から3月にかけて開催されるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピック（以下、ミラノ・コルティナ2026大会）の日本代表選手団「TEAM JAPAN」のサポート計画を発表した。2003年に日本オリンピック委員会(JOC)との共同事業としてスタートしたトップアスリートのコンディショニングサポート活動「ビクトリープロジェクト」の一環。2016年からは日本パラリンピック委員会(JPC)とも連携し