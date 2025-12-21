ベトナム航空とエティハド航空は、共同運航（コードシェア）を開始した。エティハド航空のアブダビとアテネ・アディスアベバ・バーレーン・マスカット・カイロ・イスタンブールを結ぶ路線と、ベトナム航空のハノイとアジアの各都市を結ぶ路線などで、相互に便名を付与する。両者は2024年に覚書を締結し、旅客・貨物輸送、地上サービス、整備、技術サポート、資材供給などの分野での協力関係にあり、マイレープログラムの連携を7月