カキが大量に死んでいる問題を受け、養殖業者と国や県の関係者などが支援策について意見を交わしました。広島市で開かれた意見交換会には、県漁連や養殖業者のほか、国や県の関係者らが出席しました。会では、国や県の支援内容について説明があり、出席者からは、さらなる資金面での支援について、補助金を求める声などがあがったということです。■広島県漁業協同組合連合会米田輝隆 会長「（出席者からは）融資だけでは足りな