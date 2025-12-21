小学生が様々な仕事を体験するイベントが鹿児島市で行われました。鹿児島市で行われた「こども仕事体験フェスタin鹿児島」。子どもたちに働くことについて興味を持ってもらおうと、損害保険ジャパンが3年前から全国で行っていて、鹿児島では初めて開催されました。事前に申し込みをしていた小学生約270人が参加。13の企業・団体の中から興味のある仕事を選んで体験しました。（参加した小学生）「大変だと思ったけど楽しそう