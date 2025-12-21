人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）心のバランスが不安定に。好きなことに没頭するのがおすすめ。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）考えを上手に伝えられないかも。言葉の限りを尽くそう。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）慌てると