久保のパフォーマンスが注目を集めた(C)Getty Imagesレアル・ソシエダの久保建英が現地時間12月20日に行われた、ラ・リーガ第17節レバンテ戦で今季2得点目をマークした。試合は1-1で引き分け、勝利こそ逃がしたもののリーグ戦での連敗は「3」でストップ。また、開幕戦以来となるゴールを挙げた直後での久保の振る舞いも注目を集めた。【動画】久保建英の今季2点目は意外なヘディング弾！「謝罪する仕草を見せた」と評されたゴー