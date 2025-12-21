日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。中日在籍2年で2度目のFA行使に踏み切った理由を明かした。無所属の危機から救ってくれた落合中日とは2008年オフに決別する。インターネット上では「恩を仇で返すのか！」などと書き込まれ、叩かれたという。それでも移籍に踏み切ったのは「来季のサードは森野でいく」という情報が耳に入っ