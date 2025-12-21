三浦知良J3福島が元日本代表FW三浦知良（58）の獲得に乗り出していることが21日、関係者の話で分かった。来年2月に59歳となる三浦がJリーグに復帰すれば、J1横浜FCでの2021年以来。02年設立の福島は14年にJリーグに参入。DFで日本代表経験のある寺田周平監督が率い、今季は10位だった。来季前半はJ2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンドで東B組に所属する。三浦はプロ40年目の今季、日本フットボールリーグ（JFL）のアト