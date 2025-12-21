「大相撲・冬巡業」（２１日、埼玉・新座市民総合体育館）横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝は大の里が全休した冬巡業を完走し、“一人横綱”の責任を果たした。長崎・諫早市を皮切りに、休養日がなく２２日連続で続いた冬巡業の最終日。「やっと終わる。大変だったけれど、仕事だからね」と表情が和らいだ。九州から中国、近畿、四国、東海を経由。巡業部長の境川親方（元小結両国）は「豊昇龍は関取衆をつかまえて、よくやってく