熊本市と大分市を結ぶ中九州横断道路の一部となる大津熊本道路の着工式が21日、合志市で行われました。工事に着手するのは、全長13.8キロの大津熊本道路のうち、大津町杉水から合志市上庄までの4.7キロの区間です。着工式には関係する市町村長などが参加し、木村敬知事は「TSMC進出の効果を最大限高め、シリコンアイランド九州の実現を図るためにも道路の早期整備が不可欠」と話しました。その後、工事の安全を祈願する「鍬入れ」