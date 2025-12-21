ミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権は２１日、東京・国立代々木競技場で最終日が始まった。ペアのフリーで、五輪出場を確実にしている長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１４２・３９点の好スコアをマーク。国際スケート連合（ＩＳＵ）非公認ながら自己ベストを上回る合計２１５・３０点で優勝を果たした。三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は三浦の脱臼の影響で、棄権