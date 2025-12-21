プロゴルファーの渋野日向子（２７）＝サントリー＝が主催する「２０２５年渋野日向子杯第４回岡山県小学生ソフトボール大会」が２０、２１日の日程で、同県倉敷市の倉敷スポーツ公園で開催された。大会には男女混合が１６チーム、３２０人、女子が４チーム、７７人が参加。２１日は両カテゴリーの決勝などが行われた。始球式や試合解説、サイン会など多くのイベントをこなし、全日程を終え取材に応じた渋野は「子供たち