浜松オートのＧＩ「第６７回スピード王決定戦」は２１日、１２Ｒで優勝戦（湿走路）が行われ、鐘ケ江将平（３７＝飯塚）が終盤、展開を突く猛攻を披露しグレード戦初制覇を決めた。通算１２回目の優勝。ドラマは終盤に訪れた。主導権を握った西翔子がグレード戦初Ｖヘひた走る。後ろに斎藤正悟、鐘ケ江と続く展開で、このままかと思われたが、７周３コーナーで西が痛恨のひと滑り。斎藤が先頭を奪おうとするところを「自分も態