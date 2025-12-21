漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。審査員の中で注目を集めたのが今月１３日に開催された「ＴＨＥＷ」での審査を巡って「霜降り明星」の粗品との“バトル”が勃発した「笑い飯」の哲夫。９人の審査員を紹介する際、司会の今田耕司が自身を飛ばして、フットボールアワー・後藤輝基を紹介しようとすると「違う、違う！話題の人、今、注目の