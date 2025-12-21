日本テレビ系「笑点」が２１日、放送され、演芸コーナーに出演した芸人にＳＮＳが沸いている。黒いジャケットに黒いパンツのセットアップ、シャツも黒で、ネクタイはダークパープル。髪は白っぽい金髪で、下と内側が黒髪で、タオルを巻いたぼっちキャンプのイメージとはがらりと変わった正装だ。斜めに構えたおなじみのポーズで「ヒロシです…」と語り始めると、場内は次々と笑いが起こった。久しぶりにネタを披露する姿を