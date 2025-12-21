紀ノ国屋で人気のエコバッグ「シャイニーバッグ」に、光の角度でさりげなく輝く新作「シャイニーバイカラー」が登場します。12月22日（月）より一部店舗で販売開始。淡くやさしいカラーと上品な光沢が日常の装いに華やぎをプラス。裏面にはイギリスパンをモチーフにしたデザインをあしらい、ちょっとしたお出かけや普段の買い物にも便利なコンパクトサイズです♪ 光で輝く♡シャイニー