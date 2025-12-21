鮮やかな、綺麗な羽子板です。この時季、よく目にします。今回は、昔ながらの手法で一つ一つ手作りしている羽子板の職人さんを、高安奈緒子・気象予報士が取材しました。「押絵羽子板」は、昔から「邪気をはねのける」と言われ、厄払いの縁起物として、親しまれてきました。この羽子板の特徴はなんといっても「押絵」と呼ばれる装飾。50以上のパーツを組み合わせて作られるのですが、まさに職人技が詰まっているんです。春日部工房