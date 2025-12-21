【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、水上などで使用する無人艇をポルトガルと共同生産すると発表した。首都キーウを訪問したモンテネグロ首相と共に記者会見した。ウクライナはロシアの艦船や潜水艦に対し、水上や水中で高速移動が可能な無人艇を利用した攻撃を強化している。ゼレンスキー氏は無人艇について「防衛に関して最も有望な分野の一つだ」と期待感を示した。