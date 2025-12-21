第1子妊娠を発表したタレントの藤田ニコル（27）が20日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。現在の体調について語った。11日に自身のインスタグラムで夫で俳優の稲葉友との連名の文書を投稿し、妊娠を発表した藤田。この日ゲスト出演した「FUJIWARA」の藤本敏史から「どう？妊婦生活は」と問われ、「うーん、眠い」と回答した。「なんか眠いし、夜中にトイレで起きる」と言い、食についても「み