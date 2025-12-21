任期満了に伴う富士市長選挙は、12月21日に投開票日を迎え、期日前投票を含む午後5時現在の投票率は、34．59%となっています。 【動画】新人4人による富士市長選挙 午後5時現在の投票率は前回選をわずかに上回る＝静岡県 富士市長選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属・新人で、元富士市議会議員の一条義浩さん、元中学校教諭の金指祐樹さん、元富士市議会議員の市川真未さん、元富士市議会議員の小沢映子さんの4