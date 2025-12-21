東京オリンピック金メダリストの阿部一二三選手と妹の詩選手が、沼津市で開かれた学生柔道大会で子どもたちに得意技を指導しました。 【写真を見る】阿部一二三・詩兄妹がゲスト登場 全日本学生柔道男女混合団体大会＝静岡・沼津市 12月20日から沼津市で初めて開かれている「全日本学生柔道男女混合団体大会」。 12月、柔道グランドスラム東京大会で3回目の兄妹アベック優勝を決めたばかりの阿部一二三選手と妹の詩選手が登場し