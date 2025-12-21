県内に住む留学生やALTの教員が14日、人吉市の焼酎蔵を見学しました。 熊本に住む外国人に球磨焼酎の魅力を知ってもらい海外に発信してもらおうと熊本国税局が企画したのもので、この日は27人が参加。球磨焼酎の歴史や作り方などを学んだほか、試飲を楽しみました。