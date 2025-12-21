【ナイロビ共同】南アフリカの最大都市ヨハネスブルク郊外で21日、何者かが居酒屋の客らに向けて銃を乱射し、9人が死亡、10人が負傷した。地元警察が発表した。容疑者10人以上が車2台に分乗して逃走したといい、行方を追っている。現場はヨハネスブルク中心部から南西に約35キロ。ロイター通信によると、失業率や貧困率が高い地域だという。南アは世界で最も殺人事件の発生率が高い国の一つで、昨年は2万6千件以上の殺人事件