21日午後1時半ごろ、北海道室蘭市幌萌町の木造平屋住宅で「黒煙と火が見える」と通行人から119番があった。室蘭署によると、室内などが燃え、焼け跡から1人の遺体が見つかった。住人の80代男性と連絡が取れておらず、署は遺体は男性とみて身元や出火原因を調べている。