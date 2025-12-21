【モデルプレス＝2025/12/21】俳優の庄司浩平が12月14日・21日の2日間、東京・大阪の2都市で「KOHEI SHOJI FAN MEETING TOUR 2025」を開催した。モデルプレスは独占で東京の第2部公演に潜入。魅力的な人柄が存分に発揮されたファンミーティングをレポートする。【写真】26歳話題のBL俳優、ファンと急接近◆庄司浩平、ファンミ開始10秒で笑い誘う客席にはドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京／2025）で庄司が演じた田中慶