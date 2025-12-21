鹿児島市で21日、県内に住む外国人を対象に、正月料理をテーマにした料理教室が開かれました。 料理教室は、県内に住む外国人に日本の正月料理の魅力や文化を伝えるようと、鹿児島市が開きました。 中国やオーストラリアなど7か国のあわせて11人が参加し、お雑煮や紅白なます、栗きんとんなど5品を講師と一緒に作りました。参加者は大根のかつらむきや、こんにゃくの飾り包丁に挑戦していました。 特に参加者の興味