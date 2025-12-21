22日の冬至を前に、福岡市動物園ではニホンザルに「ゆず湯」がプレゼントされました。■「こちらの湯船につかっているのはニホンザルです。ゆずの爽やかな香りに包まれながら、気持ちよさそうですね」21日午後、福岡市動物園では飼育員がプールにおよそ40度のお湯をはってサルたちにゆずとみかんあわせて15キロをプレゼントしました。福岡市動物園では毎年この時期にサルに体を温めてもらおうと「ゆず湯」を用意しています。