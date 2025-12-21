高知県香美市の龍河洞の2025年の来場者が15万人を突破しました。年間15万人を超えたのは22年ぶりです。12月21日、国の天然記念物に指定されている香美市の龍河洞の年間来場者が22年ぶりに15万人を突破し記念セレモニーが行われました。15万人目となったのは、兵庫県などから家族4人で観光で来た野添靖子さんで、龍河洞保存会の岡村錦一会長から香美市の特産品が贈られました。龍河洞は、ピーク時には年間105万人が訪れ