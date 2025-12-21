◆バレーボール▽全日本選手権（天皇杯・皇后杯）最終日女子決勝大阪Ｍ３―２（２６―２４、１６―２５、３３―３１、２４―２６、１７―１５）ＮＥＣ川崎（２１日、京王アリーナ東京）女子は昨季大同生命ＳＶリーグ女王で今季４位の大阪Ｍが、５大会ぶりの日本一をつかんだ。決勝でリーグ首位のＮＥＣ川崎を３時間にも及ぶ死闘の末、フルセットで破った。３０得点でけん引したアウトサイドヒッター（ＯＨ）・田中瑞稀