大相撲の冬巡業は２１日、埼玉・新座市で行われ、２２日間の全日程を終了した。横綱・豊昇龍（立浪）は九州から関東まで約３週間、休みなく回り、大の里が休場する中で一人で横綱の責務を全う。「やっと終わる。大変だった」と安どの表情を浮かべ、巡業全体を「稽古はできている。悪くない」と振り返った。巡業の終盤は左膝に違和感を覚え、相撲を取る稽古は控えていた。この日もテーピングを施し、土俵下で入念にもみほぐして