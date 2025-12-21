漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。今回は史上最多となる１万１５２１組がエントリー。オープニングで昨年の覇者・令和ロマンが登場。第２１代王者を目指す１０組にエールを送った。高比良くるまが「今年はどんな戦いになるか見逃せませんね」と絶叫。松井ケムリは「すごい緊張感で、今年も令和ロマンがトップバッターで引かれるんじゃないかと