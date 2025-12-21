漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の敗者復活戦が21日、都内で行われ、ラストイヤーのカナメストーンが勝ち抜きを決めた。同日の決勝に出場する。今年は1回戦からの熾烈（しれつ）な戦いを勝ち進んできた、ヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうの9組が進出を決めており、カナメストーンが加わり、10組の中から21代目の王者を決める。敗者復活戦は