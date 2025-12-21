三井住友トラストグループが次期社長に、傘下中核子会社の三井住友信託銀行の大山一也社長（60）を昇格させる方針を固めたことが21日分かった。三井住友信託銀行の社長には同行の米山学朋取締役専務執行役員（57）を充てる。