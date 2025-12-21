Ｊ1名古屋は21日、GK児玉剛（37）が今シーズン限りで現役引退すると発表した。児玉は今年1月に現役引退を発表。しかし、GKの負傷離脱が相次いだ名古屋が獲得に動き、翌月の2月に名古屋で現役を続行することを伝えていた。名古屋では今季、公式戦への出場はなかった。児玉はクラブを通じ「このたび、2025シーズンをもってプロサッカー選手を引退する決断をいたしました。これまで長い間、サッカーを通じて本当に多くの経験を