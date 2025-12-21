クリスマスを前に、東京・新橋で1000個以上のケーキが子育て世帯にプレゼントされました。【映像】クリスマスケーキを配布する魔裟斗さん中本達也記者リポ「広場には親子連れの行列が出来ています。渡されているのは、一足早いクリスマスケーキです」都内で子ども食堂を運営する「ハートリボン協会」は、物価高のなかでもクリスマスを楽しんでもらおうとケーキおよそ1150個を事前に申し込んだ子育て世帯に無料で提供しました。