漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の決勝が21日、都内で行われる。決勝進出の残り1枠をかけ、準決勝で敗れた21組が敗者復活戦でA、B、Cの3ブロックに分かれ、4分間の漫才で激突した。Aブロックを勝った20世紀、Bブロックを勝ったカナメストーン、Cブロックを勝ち上がった3組で最終決戦が行われ、ハプニングが起こった。審査員を務めた、2020年のM−1王者のマヂカルラブリーの野田クリスタルが自分の投票用紙を見失った。