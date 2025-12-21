（台北中央社）北海道日本ハムファイターズの孫易磊（スン・イーレイ）投手は20日、北部・新北市内で取材に応じ、来年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での台湾代表入りを打診されたと明らかにした。日本ハムは来年2月末に台北市の台北ドームで行われる「日台野球国際交流試合」で、WBCに向けて結成される台湾代表との試合を予定している。孫が代表入りすれば、日本ハムのチームメートと対戦する可能性がある。WBCへの
