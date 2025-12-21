函館市の海岸に大量のイワシの死がいが打ち上げられ、海岸沿いの露天風呂が当面の間、入浴禁止となっています。（東海林記者）「海岸に大量のイワシが流れ着い ています。海はにごり、悪臭も 漂っています」函館市恵山岬町の水無地区の海岸に打ち上げられたイワシの死がいです。函館市では、今月15日に大量の漂着したイワシが見つかり、衛生上の観点から波打ち際にある露天風呂「水無海浜温泉」の入浴を禁止すると呼びかけています