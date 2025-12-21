室蘭市で平屋建ての住宅が燃える火事があり性別不明の1人の遺体がみつかりました。室蘭市幌萌町の木造平屋建ての住宅で午後1時半ごろ、通行人から「平屋の軒より黒煙と火が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で性別不明の1人の遺体がみつかりました。警察によりますと、この住宅には80代男性が住んでいましたが、連絡はとれていないということです。警察が身元の確認を進めてい