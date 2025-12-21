大阪の夜を光で彩る「JRAILLUMINAITIONbyHanshinRacecourse」の点灯式が21日、KITTE大阪・サンクンガーデンで行われ、ゲストとしてフリーアナウンサーの森香澄（30）が登壇した。真っ白なドレス姿で登場した森。会場がある大阪についての印象を聞かれると「街は活気がよりあるイメージ。たこ焼きも好きだし、お好み焼きも好きなので基本は好きですけど、粉モンにご飯がいけるほどには関西になじめていないのかな」と笑